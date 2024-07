Van Zandweghe vormde jarenlang een duo met Gentenaar Tim Brys, met als orgelpunt een vijfde plaats op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Een knap resultaat, maar het voelde voor Van Zandweghe toch wat aan als een ontgoocheling: “Dat was natuurlijk helemaal anders. Als Tibo en ik vijfde worden, gaan we springen van geluk. Met Tim (Brys) was dat een ander verhaal. We hadden al meerdere medailles gewonnen. We wisten dat we er dicht tegenaan zaten en we gingen wel daarvoor naar Tokio. Ik was veel gestresseerder dan nu. Ik ben nu wat meer ontspannen.”