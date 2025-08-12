Louis en Gilles Vandecaveye hebben opnieuw de Belgische titel in het beachvolley veroverd. In de finale namen ze het op tegen het duo Van Langendonck - Vercauteren en sleepten ze de zege binnen na een thriller van drie sets, met 13-15 in de beslissende set.

Voor de broers is het hun tweede Belgische kampioenschap waarin ze op het hoogste schavot eindigen: drie jaar geleden stonden ze ook al bovenaan het podium. Ook hun clubs, Marke Webis en Decospan Menen, vieren mee met het succes.