Broertjes Vandecaveye pakken Belgische beachvolleytitel in Nieuwpoort
In Nieuwpoort hebben Louis en Gilles Vandecaveye het Belgisch Kampioenschap Beachvolley gewonnen. De Kortrijkse broers haalden in een spannende finale met 13-15 in de derde set de overwinning binnen.
Louis en Gilles Vandecaveye hebben opnieuw de Belgische titel in het beachvolley veroverd. In de finale namen ze het op tegen het duo Van Langendonck - Vercauteren en sleepten ze de zege binnen na een thriller van drie sets, met 13-15 in de beslissende set.
Voor de broers is het hun tweede Belgische kampioenschap waarin ze op het hoogste schavot eindigen: drie jaar geleden stonden ze ook al bovenaan het podium. Ook hun clubs, Marke Webis en Decospan Menen, vieren mee met het succes.