Broer­tjes Van­de­ca­veye pak­ken Bel­gi­sche beach­vol­ley­ti­tel in Nieuwpoort

In Nieuwpoort hebben Louis en Gilles Vandecaveye het Belgisch Kampioenschap Beachvolley gewonnen. De Kortrijkse broers haalden in een spannende finale met 13-15 in de derde set de overwinning binnen.

Louis en Gilles Vandecaveye hebben opnieuw de Belgische titel in het beachvolley veroverd. In de finale namen ze het op tegen het duo Van Langendonck - Vercauteren en sleepten ze de zege binnen na een thriller van drie sets, met 13-15 in de beslissende set.

Voor de broers is het hun tweede Belgische kampioenschap waarin ze op het hoogste schavot eindigen: drie jaar geleden stonden ze ook al bovenaan het podium. Ook hun clubs, Marke Webis en Decospan Menen, vieren mee met het succes.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Beachvolley

