Topspurters als Merlier, Milan of Philipsen zijn er niet, en dus liggen er opnieuw kansen voor jongens als Luca Mozzato, de winnaar van vorig jaar.

Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels): "Voor mij was vorig jaar een perfecte dag. De koers verliep ideaal. En ik kon in een goede positie aan de sprint beginnen, met goede benen. En ik hoop om dat ook dit jaar te proberen."

Concurrentie krijgt hij onder meer van Jakobsen, Groenewegen, Démare, Thijssen of Elia Viviani. Hij de spurter van Lotto.

Elia Viviani (Lotto): "De drie koersen die in België heb gereden waren altijd bij mooi weer. Dat is goed voor mij. Er staat wind en die zal z'n invloed hebben. Als sprinter moet ik de heuvels overleven en dan zien we wel voor de finale. Als ik in de eerste groep zit, zal ik mijn best doen in de sprint."