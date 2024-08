Dejaegere speelde bij de jeugd van Kortrijk en brak er door in de eerste ploeg. In de zomer van 2013 versierde hij een transfer naar AA Gent, waar hij de landstitel (2015) en aansluitend de Supercup veroverde. In september 2020 verkaste hij naar Toulouse, eerst op huurbasis en dan definitief. Hij dwong in 2022 promotie af naar de Ligue 1 en won het jaar nadien de Franse beker. Sinds medio 2023 voetbalde Dejaegere bij Charlotte.





"Welkom thuis, Brecht!", klinkt het bij KVK. Het team van Freyr Alexandersson sprokkelde drie punten in zijn eerste drie wedstrijden van het seizoen in de Jupiler Pro League.