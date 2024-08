Ghekiere schoof ook in de loodzware slotrit mee in de vroege vlucht, en verzekerde zich zo al onderweg van eindwinst in het bergklassement. "Toen ik hoorde dat ik de bolletjestrui beet had, kon ik het niet geloven. Dit is zo'n fantastisch einde voor mijn Tour. Het is een droom wat ik deze week heb gedaan."

Ghekiere tastte diep in het krachtenarsenaal om haar bolletjestrui vast te houden. "Ik voelde me zo dood vandaag. Wat gisteren was gebeurd, had me overweldigd. Daardoor had ik een korte nacht gehad. Vandaag was echt lastig. Ik wist dat ik al op de eerste klim punten zou moeten nemen, dus moest ik van bij de start vol gas gaan. Ik zat echt op mijn limiet."