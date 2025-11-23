Voor Naert was het haar zesde nederlaag in achttien gevechten. De 28-jarige Perez blijft ongeslagen, met zes overwinningen en een onbesliste kamp.

De Spaanse haalde het voor eigen volk tijdens de Golden Night of Champions in het Mad Fight Stadium in San Sebastian de los Reyes (Madrid) unaniem op punten (100-99, 99-91 en 99-91).

De Europese titel bij de lichtvlieggewichten was tot voor vrijdag vacant.

