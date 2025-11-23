Boks: geen Europese titel voor Amy Naert in Madrid
© Belga
Amy Naert heeft zich vrijdagavond in Madrid niet tot Europees kampioene bij de lichtvlieggewichten (tussen 47,627 en 48,987 kg) kunnen kronen. De 37-jarige West-Vlaamse verloor op punten van de Spaanse Tatiana Perez.
Voor Naert was het haar zesde nederlaag in achttien gevechten. De 28-jarige Perez blijft ongeslagen, met zes overwinningen en een onbesliste kamp.
De Spaanse haalde het voor eigen volk tijdens de Golden Night of Champions in het Mad Fight Stadium in San Sebastian de los Reyes (Madrid) unaniem op punten (100-99, 99-91 en 99-91).
De Europese titel bij de lichtvlieggewichten was tot voor vrijdag vacant.
Belga