Maar het grote succes zal maar vijf jaar duren. Eerst was er de broedertwist tussen Flandria en Superia, maar in ’79 gaat de fabriek failliet en dat is ook het einde van de wielerploeg. Michel Pollentier: “De meeste tijd van mijn carrière heb ik bij Flandria gereden. Zes jaar Flandria, dat was de beste ploeg van de wereld, hé. Het was schitterend. Jammer dat het moest teloor gaan, maar bon, daar is niets aan te doen, hé.”

Het boek is een bloemlezing van successen, maar ook van drama’s: het tragische ongeval met Jempi Monseré, bijvoorbeeld. Het verhaal van Flandria is uitgegeven bij Lannoo.