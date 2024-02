Beide ploegen zorgden voor een bijzonder boeiende topper. Jutgla bracht de thuisploeg na ruim een kwartier op voorsprong, maar Club had de handen vol met een gretig Anderlecht. Paars-wit kon zelf twee keer scoren dankzij Dreyer en Dolberg, maar beide treffers werden na een VAR-interventie afgekeurd.

Na de pauze werd Anderlecht de betere ploeg. Hazard liet de gelijkmaker nog liggen maar op dik tien minuten voor affluiten lukte Vazquez die toch. De verdiende gelijkmaker was het, maar het venijn zat voor Club in de staart want in minuut 91 scoorde Nilson Angulo nog de 1-2.

Zo loopt Anderlecht nu twaalf punten uit op Club en kan Union straks op 20 punten staan. De halve finale van de beker wordt zo, volgende week, nog belangrijker in de jacht op een prijs.