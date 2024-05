Oostende sloeg al een kloof in het eerste kwart (17-28), hield die vast tot de rust (38-48) en diepte ze in het derde (15-20) en vierde (15-18) kwart verder uit. Met 22 punten en 5 assists had Khalil-Ullah Ahmad daar het grootste aandeel in. Damien Jefferson liet zich met 14 punten en 10 defensieve rebounds opmerken.

In de stand gaat Oostende met 37 punten als autoritaire leider Antwerp (33), Den Bosch en Charleroi (32), Leiden en Limburg United (31), Luik (30), Landstede en Groningen (27) en Basketbal Academie Limburg (25) voor.

In de Elite Silver kwam Bergen winnen bij Kortrijk met 88-100.

Volgende week woensdag gaan de play-offs van start.