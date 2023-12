Wervik stond slechts vier punten onder Blankenberge in het klassement en een spannende partij werd dus voorspeld. Maar in de realiteit was Blankenberge toch duidelijk de sterkere ploeg.



Longueville was de man die Blankenberge op voorsprong trapte via een strafschop in de 26e minuut. Op slag van rust mist de thuisploeg nog een grote kans op de gelijkmaker en dus gingen we rusten met een 0-1 voorsprong voor de bezoekers.

In de tweede helft maakt Longueville zijn tweede van de wedstrijd. De thuisploeg wist geen aansluitingstreffer te maken en in het slot van de match wordt het nog 0-3 via Kékessy.



Een verdiende overwinning dus voor de bezoekers.