Bisiwu is een Brugs jeugdproduct. Hij ondertekende op zijn vijftiende een eerste profcontract en debuteerde eind 2023 voor de Brugse beloften in de Challenger Pro League. Hij is een van de jongste debutanten ooit in het Belgisch profvoetbal.

Intussen staat zijn teller op negen wedstrijden. Vanaf dit seizoen sluit de jeugdinternational definitief aan bij de kern U23. De komende drie seizoen zal hij op de Brugse flank terug te vinden zijn.