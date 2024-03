De thuisploeg moest de eerste set nipt naar de bezoekers laten gaan, maar krabbelde daarna recht. Met overgave en spelplezier forceerde het een vijfsetter en maakte Bevo Roeselare in de laatste set overtuigend af. De nederlaag is voor Beveren nog maar de tweede dit seizoen. Roeselare staat gedeeld derde in de competitie, waarin de vier eerste ploegen doorgaan naar de play-offs. Er resten nog drie matchen in het reguliere seizoen. Bevo staat voor twee lastige uitwedstrijden de komende week tegen de nummers vijf en zes in het klassement, Gent en Oudegem.