Beve­ren wint ook van Club NXT en blijft com­for­ta­bel aan de leiding

Club nxt SK beveren

Belga

Leider SK Beveren heeft zaterdagavond op de twaalfde speeldag in de Challenger Pro League opnieuw de zege behaald. De Leeuwen versloegen Club NXT met 2-1 en blijven ruim aan kop.

Jearl Margaritha (6.) zorgde voor de snelle 1-0. De beloften van Club Brugge konden niet reageren en Jannes Van Hecke (51.) tekende vroeg in de tweede periode voor de 2-0. De bezoekers kwamen niet verder dan de 2-1 van Thibaut Van Acker (90.+4) op strafschop.

In de stand van de tweede klasse staat Beveren ruim bovenaan met 34 punten, voor KV Kortrijk (25 punten) en Beerschot (24 punten). FC Luik is mooi vierde met 23 punten. RWDM (15 punten) staat achtste. Olympic Charleroi blijft zeventiende en laatste met drie punten. Club NXT hinkelt ook achterop met vier punten op de zestiende plaats.

