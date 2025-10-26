Jearl Margaritha (6.) zorgde voor de snelle 1-0. De beloften van Club Brugge konden niet reageren en Jannes Van Hecke (51.) tekende vroeg in de tweede periode voor de 2-0. De bezoekers kwamen niet verder dan de 2-1 van Thibaut Van Acker (90.+4) op strafschop.

In de stand van de tweede klasse staat Beveren ruim bovenaan met 34 punten, voor KV Kortrijk (25 punten) en Beerschot (24 punten). FC Luik is mooi vierde met 23 punten. RWDM (15 punten) staat achtste. Olympic Charleroi blijft zeventiende en laatste met drie punten. Club NXT hinkelt ook achterop met vier punten op de zestiende plaats.