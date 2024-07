“Ik heb geweldige momenten beleefd in Luik, maar voor mij is dit opnieuw een stap hogerop in mijn carrière”, vertelt een gemotiveerde Nyssen. “Ik was erg onder de indruk van de professionele omkadering en warme ontvangst bij Essevee. Ik kijk ernaar uit om alles uit de kast te halen in deze nieuwe uitdaging.”