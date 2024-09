Intussen liep de ultrasporter al meer dan 410km van de in totaal 1.038km die hij dient te lopen in zes dagen. Die 410+ kilometer is ook goed voor een Belgisch record op de 48u. Na twee dagen dus mooi op schema, en vanaf nu kan hij volgens zijn pacing plan - dat aangeeft hoe snel hij moet lopen om op koers te blijven - zelfs het tempo wat laten zakken.

Morgen volgt een cruciale 24u, want dan worden voeding en verzorging nog belangrijker dan al het geval was.