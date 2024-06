"We wisten dat we favoriet waren, maar in zo'n race kan alles gebeuren", analyseerde hij. "Ik werd opgejaagd als leider, maar gesteund door de uitstekende sfeer in het stadion heb ik het kunnen afmaken. Na de twee gouden plakken van Glasgow (WK indoor, red.) komen er nu weer twee titels bij. Het is echt een geweldig seizoen. En dan moeten de Spelen nog komen. Daar is veel mogelijk, ook op de gemengde 4x400m. Er zullen wel moeilijke keuzes gemaakt moeten worden."