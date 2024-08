Voor de Tornados is een Olympische medaille de laatste invulling van een mooie erelijst. 'Alles kan. Het blijf een aflossing en het blijft een olympische finale. We geloven er volledig in', benadrukte Jonathan Sacoor, compagnon van Doom bij 4x400m.

De slaagkansen van de Tornados zouden wel gevoelig toenemen met een fitte Alexander Doom in de rangen. De Roeselarenaar viel dinsdagavond uit in de halve finale van de individuele 400m met een verkramping aan de adductor. "Ik denk inderdaad wel dat we hem nodig zullen hebben om een medaille te pakken. We moeten daar realistisch in zijn. Alexander in zijn huidige vorm is zo'n grote aanwinst voor het team", legde Sacoor uit. "Maar welke beslissing hij ook neemt, wij zullen die volledig steunen."

Het blijft bang afwachten of Doom, wereldtop op de 400m sprint, de finale haalt. Afspraak vanavond, rond 21u.