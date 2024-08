Doom viel dinsdagavond uit in zijn halve finale van de 400 meter door een verkrampende adductor, maar het plan was sowieso om de Europese kampioen en wereldkampioen indoor te sparen voor de reeksen. België start in de tweede reeks en moet in de top drie eindigen of worden opgevist met een van de twee snelste verliezende tijden om de finale te halen. Voor België lopen Dylan en Kevin Borlée, Jonathan Sacoor en Florent Mabille. Het kwartet bij de Belgian Cheetahs, de Belgische vrouwenploeg, wordt gevormd door Hanne Claes, Imke Vervaet, Camille Laus en de Oostendse Helena Ponette. Zij starten in de eerste reeks om 10u40.