De Belgian Sharks of het nationale team in het roeien werkt toe naar de Spelen in Parijs. Bruggelingen Tibo Vivey en Niels Van Zandweghe vormen in de lichte dubbel twee een duo en zijn nog op zoek naar een ticket. Marlon Colpaert uit Oudenburg is reserve. De West-Vlaamse hoop op een olympische boot racete dit weekend mee in de Brugge Boat Race.