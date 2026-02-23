De crisis houdt zo aan bij de Belgian Lions. Na een tegenvallend EK vorige zomer, met uitschakeling in de eerste ronde, begonnen de Belgische mannen teleurstellend aan de WK-kwalificatiecampagne onder nieuwe bondscoach Julien Mahé. Na nederlagen eind vorig jaar tegen Frankrijk (79-63) en Hongarije (85-87) was de voorbije dagen ook Finland twee keer te sterk.

Zondag in Espoo deden de Lions het nochtans lange tijd goed. Bij de rust stonden ze 34-37 voor, vooral dankzij een sterk eerste kwart (17-22). Na de pauze ging het echter mis. De Belgen vergrootten aanvankelijk nog hun voorsprong tot 34-43, maar verloren vervolgens de controle. Finland ging op en over de Lions, met een 56-52-tussenstand na het derde kwart. In een gelijkopgaand laatste kwart konden de Belgen de scheve situatie niet meer omkeren. Eindstand: 78-75. Loïc Schwartz was de Belgische topscorer met 19 punten, Vrenz Bleijenbergh kwam tot 18 punten. De Belgen blijven door de nieuwe nederlaag vierde en laatste in groep G.

In juli valt het doek over het eerste deel van WK-kwalificatiecampagne met een thuiswedstrijd tegen Frankrijk (3 juli) en een uitmatch in Hongarije (6 juli). De top drie (op vier landen) plaatst zich voor de tweede en laatste kwalificatieronde, waarin een nieuwe poule gevormd wordt met de drie sterkste teams van groep H (Slovenië, Tsjechië, Zweden en Estland). De resultaten van de eerste voorronde blijven in de tweede kwalificatieronde behouden. De top drie van de tweede kwalificatiefase plaatst zich voor de eindronde van het WK in Qatar (27 augustus-12 september 2027).