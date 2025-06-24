17°C
Bel­gi­an Lions nemen na zeven jaar afscheid van bonds­coach Dario Gjerg­ja (ex-BCO)

Dario gjergja

Dario Gergja hier links op de archieffoto

Basketball Belgium heeft bekendgemaakt niet verder te gaan met bondscoach Dario Gjergja. De 50-jarige Kroaat stond zeven jaar aan het roer van de Belgian Lions. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. Gjergja was ook jarenlang hoofdcoach bij BC Oostende.

Gjergja leidde de Belgische basketbalmannen naar twee EK's, in 2022 en 2025. In 2022 overleefden de Lions de groepsfase in Tbilisi en verloren hun achtste finale in Berlijn tegen Slovenië. Op het EK van afgelopen zomer kwamen Gjergja en co de poulefase in het Poolse Katowice niet door. Kwalificatie voor het WK van 2023 in Japan, Indonesië en de Filipijnen misten de Lions op het nippertje.

Nieuw elan

"Met het oog op de komende internationale uitdagingen, te beginnen met de kwalificatiecampagne voor het WK van 2027 die in november start, wenst de federatie graag een nieuw elan te geven aan het project met de Belgian Lions, in continuïteit met de positieve evolutie van de voorbije jaren", zo klinkt het in een bericht op de website.

"We willen coach Gjergja graag uitdrukkelijk bedanken voor zijn 7 jaar aan het hoofd van onze nationale ploeg, waarin hij met grote toewijding, onvermoeibare inzet en professionaliteit heeft verder gewerkt aan de groei van het Belgische basketbal."

Elk jaar de landstitel bij BCO

Gjerga was jarenlang een boegbeeld van het Belgisch basketbal. Hij verkreeg in 2018 ook de Belgische nationaliteit. Naast zijn functie als bondscoach was hij 14 jaar T1 van topclub Oostende. De kustploeg won in die periode elk jaar de landstitel. Acht keer behaalde Oostende de dubbel met ook winst in de Beker van België. Afgelopen zomer maakte Gjergja de overstap naar het Franse Limoges.

De redactie

