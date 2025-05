In het laatste kwart liepen de Cats meteen uit tot 51-42. Gewoon de wedstrijd op ervaring uitspelen denk je dan? Nee, opnieuw maakten de Cats het onnodig spannend en lieten ze de bezoekers terugkeren tot op vier punten, 62-58. Die voorsprong volstond uiteindelijk wel voor de zege. Twee op twee in de voorbereiding, maar met nog 25 dagen op de teller richting het Europees kampioenschap is er wel nog wat werk voor de boeg.

En of Julie Allemand en Julie Vanloo er dan bij zullen zijn? “Ik heb echt geen idee, maar we bereiden ons goed voor met de ploeg die we nu hebben”, aldus Emma Meesseman.