De Cats doen met een plek in de halve finales hoe dan ook beter dan drie jaar geleden in Tokio. Bij hun eerste deelname aan de Spelen eindigden ze toen als zevende, nadat ze in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Japan. Vorig jaar kroonden de Belgische basketbalvrouwen zich voor de eerste keer tot Europees kampioen door in de finale Spanje te kloppen met 64-58.