Elise Ramette uit Ieper en Serena-Lynn Geldof uit Oostende maakten in minder speelminuten ook enkele punten. Ramette was goed voor tien punten en Geldof liet vier punten optekenen. “Net als in Oostende is dit fenomenaal”, verwijst Geldof naar de kwalificatie voor de laatste Spelen in Tokio. “We zijn keitrots want we doen er ook alles voor.” Elise Ramette vindt het “ongelooflijk” en “kan het nog niet beschrijven”.

Mag België nu ook dromen van een medaille op de Spelen? “Waarom niet?” Dat antwoordt Becky Massey uit Oostende. “We hebben donderdag getoond dat we op dat niveau echt wel meekunnen.” Toch wil ze eerst genieten van het olympisch ticket en het enthousiaste publiek. Zondagnamiddag spelen de Cats in het Sportpaleis nog een galamatch tegen Nigeria. “Daarna werken we naar Parijs toe, maar stap per stap.”