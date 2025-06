Het was voor de Cats hun vierde oefenduel in aanloop naar het EK. Eerder won de selectie van de Amerikaanse coach Mike Thibault oefenduels tegen Italië (83-70 en 64-61 in Bergen en Kortrijk) en Zweden (80-51 in Eigenbrakel). Op 12 en 14 juni vinden de laatste voorbereidingsmatchen plaats tegen Duitsland in Leuven en Oostende.

Op het EK (18-29 juni) verdedigen de Belgen hun titel. In groep C nemen ze het in Brno tegen Portugal, Montenegro en gastland Tsjechië op. De top twee gaat door naar de eindfase (kwartfinales) in het Griekse Piraeus.