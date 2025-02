De Cats hadden in het begin moeite met het strakke tempo van de Litouwers, maar hadden na het eerste kwart wel een krappe 13-15-voorsprong beet. In het tweede kwart namen de Belgen een voorsprong van negen punten (21-30), maar Litouwen toonde zich een taaie tegenstander en profiteerde van enkele onzorgvuldigheden bij de Cats om op gelijke hoogte te klimmen. Een Belgisch time-out bracht geen zoden aan de dijk, terwijl Litouwen verderging op het goede elan en bij de pauze 38-35 voor stond.

Ook in het derde kwart bleef de kleine voorgift van Litouwen intact en werd de voorsprong van de thuisploeg zelfs uitgebouwd tot zeven punten (55-48). De Cats stevenden af op een tweede nederlaag in de EK-kwalificaties, maar slopen in het laatste kwart alsmaar dichterbij. Onder impuls van Kyara Linskens hees België zich opnieuw op gelijke hoogte en ging het in de slotminuten nog op en over zijn tegenstander.

De Belgian Cats zijn in poule C groepswinnaar met elf punten, eentje meer dan Litouwen. Polen won op hetzelfde moment met 34-88 bij Azerbeidzjan en eindigt als derde met negen punten. De Azeri's eindigen na zes nederlagen als vierde en laatste met zes punten. Het EK vindt van 18 juni tot 29 juni plaats in het Italiaanse Bologna, het Tsjechische Brno, het Duitse Hamburg en het Griekse Piraeus. België is de titelverdediger.