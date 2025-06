De troepen van de Amerikaanse bondscoach Mike Thibault beseffen dat hun openingswedstrijd geen gezondheidswandeling zal zijn, maar ze weten ook hoe belangrijk het is om een toernooi goed te beginnen. "Het belangrijkste is dat we ons op onszelf concentreren", benadrukte bijvoorbeeld Julie Allemand. "Als we ons spel spelen, kunnen we iedereen verslaan. We zijn ons er echt wel van bewust dat het niet gemakkelijk zal zijn. De Portugezen zullen zonder druk aantreden. Ze spelen tegen ons, de regerende kampioen, als outsider. We kennen hun speelstijl, heel agressief. We zullen vanaf het begin veel intensiteit moeten tonen."