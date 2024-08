Wat ooit begon als een ludieke weddenschap is vandaag een heuse wielerhoogdag in Heuvelland. De Guido Belcanto Classic is een ludieke wielerwedstrijd voor het goede doel, en dat lokt heel wat bekende deelnemers, zoals Gert Verheyen en Peter Vandenbempt.

“Het is zo grappig. Het doet u meteen goed voelen als je hier de wei oprijdt met de auto”, klinkt het bij Verheyen. “Vooral veel leuke, vrolijke mensen, mooi weer en een ode aan de mooiste en liefste troubadour van Vlaanderen, Guido Belcanto”, vult Peter Vandenbempt aan.