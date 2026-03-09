Bekijk: repor­ta­ge over eer­ste edi­tie Memo­ri­al Tuur Hancke

Memorial Tuur Hancke 1

Gisteren vond de eerste editie Memorial Tuur Hancke plaats. Dat is een koers voor eliterenners zonder contract en beloften in Lo-Reninge. De wedstrijd is niet zomaar een koers, maar een eerbetoon aan wielrenner Tuur Hancke die twee jaar geleden overleed aan een hersenvliesontsteking. Tuur was amper negentien jaar.

Hancke stond bekend als een jongen met een passie voor de sport, maar ook zeer joviaal. Jasper Dekien reed samen met Tuur in de ploeg: " Hij was altijd goedlachs en zeer vriendelijk tegen iedereen. Ik denk niet dat hij ook maar één vijand had."

"Een zoon verliezen van negentien jaar is natuurlijk zeer moeilijk, maar de steun doet veel deugd", zegt vader Regis Hancke. "Ik vond het moeilijk om op te staan vanochtend, maar ik ben blij dat Tuur niet vergeten wordt."

De wedstrijd werd gewonnen door Guillaume Seye voor Wout Bosmans en Jordi Warlop, al was dat eerder bijzaak op deze eerste editie van de Memorial Tuur Hancke.

Bekijk hier de reportage

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Robbe Temmerman

