Bij de rust stond het 33-62 voor de West-Vlamingen. Uitblinkers bij Oostende waren Timmy Allen (27 punten) en Mathias Tass (18 punten en 10 rebounds). Wout Janssens (20 punten) en Yannick Cornelissen (16 punten en 8 rebounds) lieten zich bij Lommel opmerken. De laatste twee wedstrijden van de achtste finales vinden plaats op 19 en 20 december, waarbij Antwerp (in Comblain) en Charleroi (in Ieper) in actie komen.