Negentien seizoenen lang was Sam Van Rossom profbasketter, vier in eigen land en vijftien in het buitenland (twee in Italië, dertien in Spanje). Heel zijn leven stond tot hiertoe in het teken van het basketbal. "Basketbal heeft heel veel voor mij betekend en me ook enorm veel voldoening gegeven. Ik heb er ook heel veel vrienden aan over gehouden", zo blikt de Gentenaar tevreden terug.