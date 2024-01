Oostende heeft dinsdag een beslissend derde wedstrijd uit de brand gesleept tegen het Israëlische Hapoel Holin in de play-ins van de Champions League basketbal. In eigen zaal won de Belgische kampioen met 71-61. De heenwedstrijd, die om veiligheidsredenen in het Hongaarse Szombathely werd afgewerkt, had Oostende vorige week woensdag met 80-70 verloren.