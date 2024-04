Onder leiding van Pierre-Antoine Gillet, goed voor een double-double (20 punten en 10 rebounds) zegevierde Oostende. De kustploeg blijft zo met 33 punten aan de kop van de stand voor Antwerp (30 punten), Den Bosch en Leiden (elk 29 punten). Met nog drie wedstrijden te gaan is Oostende mathematisch niet meer in te halen en het gaat daarom als uitgesproken favoriet de play-offs in, met in elke fase thuisvoordeel in het geval van een beslissende wedstrijd.