BC Oostende heeft voor de vierde keer op rij de basketbal-Supercup gewonnen. De Belgische recordkampioen haalde het in eigen huis overtuigend met 102-81 van het Nederlandse Den Bosch. Daarmee is de eerste trofee na de vorige trainer meteen een feit en een opsteker voor de nieuwe coach Georgios Dedas.
Na veertien jaar zonder coach Dario Gjergja staat er dit seizoen een nieuwe man langs de lijn. De Griek Georgios Dedas wil zijn ploeg laten spelen met veel snelheid, agressie en rotaties.
De assistent-coach Thierry Declercq is al aan zijn 26ste seizoen aan de slag bij BCO en erkent dat dit geen eenvoudige overgang is. Thierry Declercq: “We hebben nog maar vier Belgen over van de kampioenenploeg en moeten maar liefst acht nieuwkomers inpassen. Dat is best wennen.”
Dominantie in rebounds en driepunters
Oostende nam via nieuwkomer Estrada en ervaren kracht Gillet al snel de leiding: 15-5. Den Bosch knokte zich in het tweede quarter terug tot 33-33, maar de kustploeg bleef domineren in de aanvallende rebounds en was bijzonder trefzeker vanop de driepuntlijn. Bij de rust stond er zo toch een comfortabele 56-44 op het bord.
In het derde kwart liet de verdediging van Oostende zich van haar sterkste kant zien. Den Bosch kwam amper tot tien punten. Met 80-59 leek de zege al zeker. Ondanks een korte opleving van de Nederlanders tot 85-72, haalde Oostende met een heus bommenfestival alsnog de honderd punten. Eindstand: 102-81.
Sterke start richting BNXT
De Supercup is de eerste trofee voor Oostende zonder succescoach Gjergja en meteen een bemoedigend signaal onder Dedas. Volgend weekend gaat het vijfde seizoen van de BNXT League, de grensoverschrijdende competitie tussen België en Nederland van start.