Oostende nam via nieuwkomer Estrada en ervaren kracht Gillet al snel de leiding: 15-5. Den Bosch knokte zich in het tweede quarter terug tot 33-33, maar de kustploeg bleef domineren in de aanvallende rebounds en was bijzonder trefzeker vanop de driepuntlijn. Bij de rust stond er zo toch een comfortabele 56-44 op het bord.

In het derde kwart liet de verdediging van Oostende zich van haar sterkste kant zien. Den Bosch kwam amper tot tien punten. Met 80-59 leek de zege al zeker. Ondanks een korte opleving van de Nederlanders tot 85-72, haalde Oostende met een heus bommenfestival alsnog de honderd punten. Eindstand: 102-81.