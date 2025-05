Basketbalclub BC Oostende heeft zich maandag voor de finale van de play-offs in de nationale titelstrijd geplaatst. In het vierde duel van een best of five won de titelverdediger met 78-75 van Kortrijk, waarmee het de stand op 3-1 bracht. De andere finalist is nog niet bekend. Limburg United versloeg Mechelen met 80-71 en kwam zo 2-2 langszij.