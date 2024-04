Aan de rust stond de kustploeg al 39-52 in het voordeel. Bij Oostende was Khalil Ahmad topschutter met 20 punten. Servaas Buysschaert liet zich opmerken met zes assists. In de Elite Gold heeft Oostende nog zes matchen voor de boeg. Daarna gaat de competitie de nationale play-offs in om uiteindelijk over te gaan in de BNXT play-offs. BC Oostende voegde vorig seizoen een twaalfde nationale titel toe aan de onafgebroken reeks maar moest toen wel de BNXT-trofee voor het tweede jaar op rij aan Leiden laten.