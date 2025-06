BCO zat met de nipte nederlaag uit de eerste confrontatie in z'n maag en dat was er aan te zien. De thuisploeg begon met een strakke defense, heerste in de rebounds en liet Kangoeroes voortdurend achter de feiten aanhollen

De bezoekers, met een Gibson op halve kracht, werden op kracht overklast en stonden na een dramatisch tweede kwart 40-29 achter.

In het derde kwart heerste Allen en kregen de bezoekers geen deuk in een pakje boter. Oostende wilde zijn tegenstander gewoon doodmaken en mentaal meer dan een draai om de oren geven. Buysschaert, Audige, Allen, allemaal gaven ze thuis. Bij 82-41 had de thuisploeg het dubbele aantal punten beet. Met 96-49 wacht Oostende met een vertrouwensboost de cruciale match woensdag: die winnen, dan kan BCO thuis de titel pakken.