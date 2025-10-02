Foto BCO via Facebook
BC Oostende heeft woensdagavond zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League basket verloren. In de eigen zaal ging de landskampioen in zijn opener na overtime met 93-95 onderuit tegen het Griekse Karditsa.
De Deen Noam Yaacov was bij de thuisploeg het best bij schot met 27 punten en ook de Amerikaan Aaron Estrada deed zijn duit in het zakje met twintig punten. De Amerikaan Brandon Jefferson leidde de bezoekers met 23 punten naar de overwinning. Oostende sleepte in het slot van de partij nog een verlenging uit de brand dankzij een buzzer beater, maar moest zich na enkele minuten overtime dan toch gewonnen geven tegen de Grieken.
Tiende seizoen op rij
Oostende neemt voor het tiende seizoen op rij deel aan de Champions League en is ook de enige Belgische vertegenwoordiger op het kampioenenbal. Antwerp Giants greep eind vorige maand nipt naast een ticket voor de reguliere competitiefase door de finale van hun kwalificatietoernooi te verliezen tegen het Turkse Bursaspor. Oostende speelt volgende week woensdag (20u30) in groep G gastheer voor het Turkse Mersin, twee weken later (29 oktober) volgt een verplaatsing naar het Spaanse Unicaja. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de volgende ronde. De nummers twee en drie spelen een play-in.