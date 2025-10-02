De Deen Noam Yaacov was bij de thuisploeg het best bij schot met 27 punten en ook de Amerikaan Aaron Estrada deed zijn duit in het zakje met twintig punten. De Amerikaan Brandon Jefferson leidde de bezoekers met 23 punten naar de overwinning. Oostende sleepte in het slot van de partij nog een verlenging uit de brand dankzij een buzzer beater, maar moest zich na enkele minuten overtime dan toch gewonnen geven tegen de Grieken.

