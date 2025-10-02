17°C
Aanmelden
Sport
Oostende

BC Oos­ten­de ver­liest ope­ner tegen Karditsa

Bco

Foto BCO via Facebook

BC Oostende heeft woensdagavond zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League basket verloren. In de eigen zaal ging de landskampioen in zijn opener na overtime met 93-95 onderuit tegen het Griekse Karditsa.


De Deen Noam Yaacov was bij de thuisploeg het best bij schot met 27 punten en ook de Amerikaan Aaron Estrada deed zijn duit in het zakje met twintig punten. De Amerikaan Brandon Jefferson leidde de bezoekers met 23 punten naar de overwinning. Oostende sleepte in het slot van de partij nog een verlenging uit de brand dankzij een buzzer beater, maar moest zich na enkele minuten overtime dan toch gewonnen geven tegen de Grieken.

Tiende seizoen op rij

Oostende neemt voor het tiende seizoen op rij deel aan de Champions League en is ook de enige Belgische vertegenwoordiger op het kampioenenbal. Antwerp Giants greep eind vorige maand nipt naast een ticket voor de reguliere competitiefase door de finale van hun kwalificatietoernooi te verliezen tegen het Turkse Bursaspor. Oostende speelt volgende week woensdag (20u30) in groep G gastheer voor het Turkse Mersin, twee weken later (29 oktober) volgt een verplaatsing naar het Spaanse Unicaja. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de volgende ronde. De nummers twee en drie spelen een play-in.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
BC Oostende

Meest gelezen

101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke
Sport

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Jo planckaert
Nieuws

Eli Iserbyt past voor Winkel Koerse, dit is zijn vervanger
Mathieu bonne
Sport

Geen recordpoging voor Matthieu Bonne door stressfractuur: "Eerste blessure in acht jaar komt heel ongelegen"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Urban sports1

Nieuwe Pop-up voor Urban Sports in Judozaal Jan Breydelstadion
Winkel Koerse Planckaert

Met een neuslengte verschil... Is ex-renner Jo Planckaert sneller dan een paard op Winkel Koerse of niet?
101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Billy Massey

Na pauze keert Billie Massey terug in selectie Belgian Cats
Sport vlaanderen blankenberge

Ex-paralympiër start petitie om sportcentrum Blankenberge te redden
Sandrine Tas - schaatsen

Sandrine Tas wint massastart in Heerenveen
Aanmelden