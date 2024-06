Basketbalploeg Oostende heeft zich woensdag verzekerd van een eerste titel in de BNXT League. De kustploeg won in de tweede finalewedstrijd met 66-79 (rust: 33-47) bij het Nederlandse ZZ Leiden. Dat volstond om de titel te pakken. Maandag haalde Oostende het in eigen zaal al met ruime 85-58-cijfers van de Nederlanders. De finale in de BNXT League werd afgewerkt in een best-of-three-systeem.