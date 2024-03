Oostende won afgelopen weekend op de openingsspeeldag vlotjes van BAL Weert, maar kende tegen Den Bosch een minder vanzelfsprekende avond. De Belgische ploeg had een achterstand na het eerste kwart, maar kwam die relatief snel weer te boven en trok de rust in met een 40-43 voorsprong. In de tweede periode kwam de overwinning niet meer in gevaar, al bleven de marges wel beperkt: 73-83. Door zijn twee zeges is Oostende nu alleen leider in de stand. Het telt 23 punten, eentje meer dan Den Bosch.