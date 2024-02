Vrijdag verloor Kortrijk met 83-94 van Luik, wat tot het ontslag van coach Christophe Beghin leidde. Antwerp won de topper tegen Limburg United met 84-66. Zondag sluit Brussels de speeldag af tegen rode lantaarn Aalst. Met 32 punten gaat Oostende in de stand Antwerp (31), Limburg United (29), Charleroi en Luik (27), Mechelen, Brussels en Kortrijk (26), Bergen (23), Leuven (21) en Aalst (17) voor. Over twee weken ligt de eindstand vast, waarna de top vijf het in de Elite Gold tegen de beste vijf Nederlandse ploegen opneemt.