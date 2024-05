Tussen Antwerp Giants en Limburg United hangen de bordjes weer gelijk: 1-1. Limburg won eerder het eerste duel met 76-81, maar vrijdagavond haalden de Giants het met 66-77. Na de grensoverschrijdende fase (Elite Gold en Elite Silver), die de voorbije weken op de agenda stond, keerden de beste clubs terug naar hun nationale competitie. In Nederland staat in de halve finales Den Bosch tegenover Groningen en Zwolle tegenover ZZ Leiden, de tweevoudige titelhouder in de BNXT League. De respectievelijke kampioenen zullen strijden om de titel in deze derde editie van de BNXT League, die volgend seizoen een fundamentele formatwijziging zal ondergaan.