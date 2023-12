BC Oostende heeft de heenwedstrijd dan wel gewonnen. Dat wil niet zeggen dat de mannen van Gjergja op hun lauweren rusten. BCO start als een wervelwind en speelt Limburg United werkelijk van het kastje naar de muur in die eerste tien minuten. De man bij Oostende is toch Damien Jefferson. Al gauw heeft hij negen punten achter zijn naam. We ronden het eerste kwart af bij 23-8.

Limburg probeert aan die vijftienpuntenkloof te knabbelen maar alweer Jefferson houdt de bezoekers aanvankelijk nog af. Maar stap voor stap raakt Limburg United toch in het spoor. Met een goede Le Suisse en Osunigi. 41-33 halfweg. Acht punten het verschil.

General Djordjevic is in the house maar hij ziet dat Limburg United beter uit de kleedkamer komt en doet wat BCO deed in begin van het eerste kwart. Niet vergeten, Oostende verloor in de competitie nog maar één thuiswedstrijd, tegen Limburg United. Wanneer Hailey inside gaat komen de bezoekers, van 16 punten achter, voor het eerst op voorsprong. Van Rossom zorgt nog voor 57-53 na het derde kwart, maar het loopt toch niet lekker.

Oostende heeft Jefferson wat laten rusten maar dat deert United niet. Ze klimmen naar 57-58. Oostende heeft toch teveel missers in z'n spel en ook de defense loopt vaak te slap. Het einde van wedstrijd is razed spannend. Wanneer Hammond de 65-68 scoort is Limburg virtueel geplaatst met nog twee minuten.

Binnen de minuut loopt United uit naar 65-72. Het lijkt over en out. Diep in de laatste seconden van een echte cupmatch brengt Van Rossom nog even hoop met een magistrale driepunter en nog twaalf seconden op de klok. Maar United brengt de kloof op vrijworp op 70-78 en kiepert BCO zo uit de beker.