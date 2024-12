Oostende is nu steviger leider, want eerste achtervolger Kortrijk ging verrassend met 84-83 (rust 49-38) de boot in bij Okapi Aalst. Niels Van Den Eynde (25 ptn, 6 assists) en Ivan Maras (19 ptn, 7 rbds) trokken de overwinning over de streep.

Oostende won nu 87,5 procent van zijn wedstrijden (veertien zeges, twee nederlagen) en gaat daarmee Kortrijk (75), Mechelen (68,8) en alle andere ploegen voor.