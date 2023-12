Antwerp en Oostende hebben vrijdagavond beide een zege geboekt op de dertiende speeldag van de BNXT League, de grensoverschrijdende Belgisch-Nederlandse basketcompetitie. De twee clubs blijven samen leider met 24 punten uit dertien wedstrijden.

Oostende kende geen vanzelfsprekende avond op bezoek bij Brussels. De kustploeg ging met een 35-32 achterstand de rust in, maar maakte die in het daaropvolgende kwart (20-26) wel meteen goed. Oostende won uiteindelijk comfortabel met 64-76. Met 28 punten was de Amerikaan Damien Jefferson de meest productieve speler op het veld.



Charleroi boekte thuis een nipte 83-81 zege tegen Kortrijk Spurs. De Henegouwers (19 punten) zijn achtste in de stand, Kortrijk (20 punten) is zesde.