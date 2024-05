Oostende liet zich woensdag niet verrassen in de Luikse Country Hall en won met twintig punten verschil. Khalil Ullah Ahmad was de grote gangmaker bij de kustploeg met 35 punten, Damien Jefferson nam 23 punten voor zijn rekening.

De tegenstander van Oostende in de finale is nog niet bekend, want in de andere halve finale won Limburg United tegen de Antwerp Giants met 71-70, dankzij Jonas Delalieux op de buzzer. De Limburgers sleepten met de zege een (beslissende) vijfde wedstrijd uit de brand, die vrijdag wordt gespeeld in de Lotto Arena in Antwerpen.