Bij de rust stond Oostende 33-39 in het krijt, die achterstand boog het in het derde kwart (17-10) in een minieme voorsprong om en in het slotkwart hielden de teams elkaar in evenwicht (19-19). Matchwinnaar Ahmad was met 22 punten ook de topscorer van de partij. Jean Salumu (15 ptn) en Damien Jefferson (13 ptn, 11 rbds) leverden ook een stevige bijdrage aan de winst. Bij Antwerp waren Rasir Bolton (14 ptn, 5 rbds), Yoeri Schoepen (11 ptn, 4 rbds) en Jo Van Buggenhout (11 ptn, 5 assists) de uitblinkers.