Kortrijk verloor met 79-80 van Brussels, Bergen nam met 79-73 de maat van Antwerp, Mechelen met 77-72 die van Charleroi. In Nederland won Leeuwarden met 70-91 in Zwolle, Den Helder met 33-79 bij Feyenoord en Leiden met 71-76 in Nijmegen.

Ondanks het eerste puntenverlies blijft Limburg United alleen leider. Met 83,3 procent gaat het Oostende, Brussels en Kortrijk (71,4), Leuven en Landstede (66,7), Bergen en Leiden (57,1), Mechelen, Charleroi en Leeuwarden (50), Den Helder (42,9), Antwerp, Aalst, Groningen en BAL (33,3), Feyenoord en Den Bosch (20) en SQTA (16,7) voor.