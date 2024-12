Oostende neemt het volgende maand in de play-ins van de Champions League basketbal op tegen het Franse Nanterre. De confrontatie wordt gespeeld naar een best-of-3-systeem. Het eerste duel is in Frankrijk, op 7 of 8 januari. De tweede match volgt een week later (14 of 15 januari) aan de Belgische kust. Een eventuele belle is voorzien op 21 of 22 januari, in Nanterre.