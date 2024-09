Oostende heeft zondag zijn derde overwinning op rij geboekt in de BNXT League basketbal. De kampioen haalde het met ruime 61-102-cijfers bij QSTA United. Eerder op de middag verloor Aalst bij Zwolle met 90-82, de tweede nederlaag in evenveel matchen voor de Ajuinen. Voor het Zwolle van coach Gaëlle Bouzin was het de tweede zege.